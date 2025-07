1970 La rivolta di Reggio Calabria in un fumetto | quando il graphic novel diventa memoria

Nel cuore di Reggio Calabria, il passato si rivive attraverso le pagine di un graphic novel che trasforma la memoria collettiva in arte visiva. “1970: La rivolta di Reggio Calabria in un fumetto” non è solo un libro, ma un ponte tra generazioni, capace di riscoprire e tramandare eventi fondamentali della nostra storia. Un modo innovativo per avvicinare le nuove generazioni alla memoria storica, rendendola viva e tangibile.

“1970 La rivolta di Reggio Calabria in un fumetto” ridisegna la memoria collettiva e avvicina le nuove generazioni alla storia attraverso l’arte illustrata.. Fonte foto: Antonella Postorino Presso Sala Monteleone del Consiglio Regionale di Reggio Calabria, si è tenuta la presentazione del libro “La rivolta di Reggio Calabria in un fumetto”, una grafic novel realizzata a quattro mani da Antonella Postorino e da Marco Barone che ne ha curato le illustrazioni che racconta con potenza narrativa e sensibilità visiva uno dei momenti più intensi e controversi della storia italiana: la rivolta di Reggio Calabria del 1970. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - “1970 La rivolta di Reggio Calabria in un fumetto”: quando il graphic novel diventa memoria

