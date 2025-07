Studenti che rifiutano l’orale della maturità suor Alfieri | Ora è emulazione Imparate il valore dell’umiltà

In un clima di sfida e riflessione, le recenti proteste degli studenti contro l'esame orale rivelano più di una semplice protesta: sono il segnale di un meccanismo di emulazione che si ripete, alimentato da un desiderio di autonomia e di voce. Suor Anna Monia Alfieri ci invita a comprendere il valore dell’umiltà e del confronto, elementi fondamentali per costruire un percorso educativo più maturo e condiviso. È tempo di ascoltare e riscoprire i valori autentici dell’istruzione.

"Quando la cronaca non riferisce di un solo episodio ma di un episodio ripetuto, ciò significa che il meccanismo dell'emulazione è scattato", a dirlo all'Adnkronos Suor Anna Monia Alfieri – Cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta di politiche scolastiche in riferimento agli studenti che si sono rifiutati di svolgere la prova orale della maturità, al centro delle cronache in questi giorni.