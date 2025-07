Se l’editoria non cerca penne ma facce

In un mondo in cui l’editoria sembra più interessata a volti noti che a penne brillanti, emergono storie come quella di Giuseppe Cesaro. Con il suo ultimo romanzo, “Fatico a ricordare il tuo viso”, cesella un addio che non è fine, ma un nuovo inizio. La sua testimonianza ci invita a riflettere sul valore delle facce e delle voci, mentre la scrittura continua a vivere, oltre le emozioni e le stagioni.

Ha fatto scalpore l’amarezza di Giuseppe Cesaro, noto all’editoria tanto come autore in proprio quanto come ghostwriter: con un lungo congedo, ha annunciato che Fatico a ricordare il tuo viso. E, ancora di più, la tua voce (La nave di Teseo, 144 pp., 16 euro) sarà il suo ultimo romanzo. A differenza di tanti addii più o meno drammatici, questo ha la peculiarità di non comportare né la cessazione della scrittura né quella delle pubblicazioni. Cesaro ha infatti spiegato che continuerà a pubblicare, come ha fatto per trent’anni, limitandosi però all’attività di ghostwriter e facendo sparire il proprio nome dalle librerie; continuerà anche a scrivere, non solo per conto terzi, ma anche per sé stesso, inseguendo l’ideale letterario ed evitando di spedire i manoscritti alle case editrici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Se l’editoria non cerca penne ma facce

In questa notizia si parla di: editoria - cerca - penne - facce

Se l’editoria non cerca penne ma facce; Sui libri sventola bandiera bianca: Giuseppe Cesaro, scrittore ligure, smette di pubblicare romanzi e torna a fare il 'ghost writer' per altri; In punta di penna: Valentina Formisano aka face/NOFACE®.

Se l'editoria non cerca penne ma facce - Oltre a bulimia e aleatorietà, il suo rifiuto è più in generale dovuto a un’editoria in cui “non si cercano penne” ma “si cercano facce”, ossia persone già note il cui nome applicare sulla copertina ... ilfoglio.it scrive

Editoria: sindaco Penne, da ANSA informazione puntuale da sisma a ... - "Esprimo vicinanza, a nome di tutta l'Amministrazione comunale ai giornalisti dell'ANSA che assicurano da 75 anni un'informazione libera, puntale e sempre corretta. Come scrive ansa.it