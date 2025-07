Guasto al motore in volo aereo Volotea costretto ad atterraggio di emergenza a Torino

Un volo di routine si trasforma in un episodio di tensione quando il volo Volotea V72087, partito da Dubrovnik e diretto a Lione, ha dovuto affrontare un guasto al motore sui cieli del Piemonte. L’intervento tempestivo del comandante ha garantito un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Torino Caselle, assicurando la sicurezza di tutti i passeggeri. Un esempio di professionalità che mette al primo posto la vita umana. Continua a leggere.

L’avaria ha interessato il volo Volotea v72087 partito da Dubrovnik, in Croazia, e diretto a Lione, in Francia. L’aereo, un Airbus 320, era sui cieli del Piemonte quando nella mattinata di sabato il comandante ha segnalato una possibile avaria la motore chiedendo l'atterraggio di emergenza all'aeroporto di Caselle a Torino dove è atterrato poco dopo senza altre conseguenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

