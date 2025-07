Oncologia e futuro | si è conclusa a Milano la Midsummer School

La Midsummer School di Milano ha concluso con successo un intenso dialogo tra esperti, istituzioni e stakeholder sull'evoluzione dell'oncologia italiana. Tre giorni di confronto e innovazione, in cui si sono delineate le sfide e le opportunità per il futuro di questa disciplina fondamentale. Un'occasione unica per tracciare i confini di un domani più luminoso e ricco di speranza nel campo oncologico. E il futuro, come ci racconta Claudio Zanon, promette grandi passi avanti...

Milano, 12 lug. (askanews) - Giunge al termine la Midsummer School, organizzata da Motore Sanità in collaborazione con Regione Lombardia e l'Istituto Europeo di Oncologia. Una tre giorni intensa che a Milano ha visto incontrarsi i massimi esperti, stakeholder e istituzioni. Uniti dall'unico obiettivo di analizzare il presente dell'Oncologia italiana e delinearne il futuro imminente. Abbiamo parlato con Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità : "Il futuro dell'oncologia è di fatto già presente e si sta organizzando per cercare di dare le migliori terapie innovative, la miglior diagnostica per il futuro ed anche un'organizzazione completamente diversa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oncologia e futuro: si è conclusa a Milano la Midsummer School

