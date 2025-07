Maturità 2025 | scena muta protesta vuota Scrive Arditti

La scena muta durante gli esami di maturità 2025 ha scosso un sistema già sotto pressione, rivelando una rabbia profonda e un desiderio di cambiamento tra gli studenti. Questa forma di protesta, non casuale ma strategica, mette in discussione i metodi di valutazione e il ruolo della scuola nel forgiare cittadini consapevoli. Ma cosa ci dice davvero questa scelta? È un grido di sfiducia o un’occasione per riflettere sul futuro dell’istruzione in Italia?

C’è qualcosa di profondamente sbagliato nella scelta di alcuni studenti italiani che, all’esame orale della maturità, hanno deciso di fare scena muta. Non per ansia o impreparazione, ma come atto deliberato di protesta contro la scuola e il suo sistema di valutazione. I casi principali sono noti. A Padova, un ragazzo si è presentato davanti alla commissione solo per dire: «Grazie di tutto, ma io questo colloquio non lo voglio sostenere», abbandonando l’aula. A Belluno una ragazza ha denunciato un sistema troppo competitivo. A Treviso un altro studente ha rifiutato l’orale, mentre a Firenze un giovane proveniente da un percorso steineriano non si è neppure presentato, criticando genericamente la scuola italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Maturità 2025: scena muta, protesta vuota. Scrive Arditti

