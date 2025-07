Napoli – Beukema | raggiunto l’accordo affare da quasi 35 milioni

Napoli e Beukema, un accordo da quasi 35 milioni, segnano un capitolo importante nel calcio italiano. Il difensore olandese, già inserito nelle convocazioni per il primo allenamento del Bologna, si appresta a iniziare una nuova avventura. Mentre le luci di Casteldebole si accendono per la cena di benvenuto, il suo futuro si intreccia con ambizioni e sfide che rendono questa stagione tutta da scoprire.

Beukema inserito Nell’elenco dei convocati per il primo allenamento del Bologna, ma .. Nell’elenco dei convocati per il primo allenamento del Bologna (domani alle 17.30) c’è anche il nome di Sam Beukema. Stasera a Casteldebole si ritroveranno, attorno al tavolo della cena che darà il via alla nuova stagione. In realtà – scrive il Corriere di Bologna – l’inserimento di Beukema in lista e` stato un solo gesto formale. Gesto formale visto che nelle prossime ore e` atteso l’ultimo atto del Napoli per chiudere questa trattativa, nonostante la concentrazione del club partenpeo in questo momento sul maxi-affare Osimhen. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli – Beukema: raggiunto l’accordo, affare da quasi 35 milioni

In questa notizia si parla di: beukema - napoli - raggiunto - accordo

NM Live – Napoli? Lang e Beukema due innesti mirati, De Bruyne è una star - Nel cuore di Napoli, tra entusiasmo e passione, si accendono le discussioni sul futuro del Calcio Napoli.

DA BOLOGNA - Raggiunto l'accordo col Napoli per Beukema, affare da quasi 35 milioni https://ift.tt/1eIdspG Vai su X

"Sam Beukema è sul punto di passare al Napoli e il Bologna ingaggia Martin Vitik per 15 milioni di euro, accordo raggiunto. L'accordo con lo Sparta Praga è in fase di definizione" Vai su Facebook

DA BOLOGNA - Raggiunto l'accordo col Napoli per Beukema, affare da quasi 35 milioni; Cor Bo – Beukema ai saluti: accordo trovato con il Napoli; Sam Beukema è sul punto di passare al Napoli e il Bologna ingaggia Martin Vitik per 15 milioni di euro, accordo raggiunto. L'accordo con lo Sparta Praga è in fase di definizione.

Beukema, accordo raggiunto: il difensore atteso a Dimaro, Ndoye resta in stand-by - Beukema, accordo raggiunto: il difensore atteso a Dimaro, Ndoye resta in stand- Si legge su forzazzurri.net

Cor Bo – Beukema ai saluti: accordo trovato con il Napoli - L'affare starebbe per andare in porto nonostante la convocazione di Sam per il raduno. Da msn.com