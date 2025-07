Israele apre il fuoco sulla folla a centro aiuti 27 morti

Una tragedia che scuote il cuore del Medio Oriente: in un'azione drammatica, le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una folla di civili in attesa di aiuti a Gaza, causando almeno 27 morti e oltre 180 feriti. Questa tragica escalation si inserisce in un contesto di crescente tensione e sofferenza umanitaria, con un bilancio totale di vittime che sale rapidamente. La questione rimane aperta, richiedendo attenzione internazionale e un impegno concreto per la pace.

Almeno 27 palestinesi sono stati uccisi e oltre 180 sono rimasti feriti quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una folla di civili in attesa di aiuti umanitari vicino al punto di distribuzione degli aiuti di Al-Shakoush, a nord di Rafah, nella striscia di Gaza meridionale, secondo fonti locali citate dalla Wafa. Fonti mediche hanno confermato che il bilancio totale delle vittime a Gaza √® salito a 60 dalle prime ore di sabato, a causa dei continui bombardamenti e spari israeliani in diverse zone dell'enclave assediata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Israele apre il fuoco sulla folla a centro aiuti, 27 morti

