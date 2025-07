Calhanoglu Galatasaray | i turchi continuano a crederci! Il centrocampista può fare da tappo ai piani dell’Inter

Calhanoglu al Galatasaray accende il dibattito nel calciomercato italiano e turco. I tifosi turchi credono ancora nel potenziale del centrocampista turco, considerandolo un elemento chiave per i piani della squadra di Istanbul. Mentre l’Inter valuta il suo futuro per la stagione 2025-26, le strategie si intrecciano, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma perché il suo addio potrebbe davvero essere vicino?

Ecco perchĂ©. Il futuro di Hakan Calhanoglu con i nerazzurri per la stagione 2025-26 continua a essere un tema caldo nel calciomercato Inter. Nonostante le incertezze riguardo al suo destino, il centrocampista turco continua a essere al centro dell'attenzione. Dopo un anno ricco di alti e bassi, soprattutto dopo la delusione per non aver vinto la Champions League, il futuro di Calhanoglu potrebbe restare a Milano, nella sua Inter. Calhanoglu: via libera per la permanenza a Milano?. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'attuale scenario vede Calhanoglu immaginarsi ancora come protagonista in una squadra che ha attraversato momenti difficili, ma che resta stabilmente nelle competizioni piĂą prestigiose.