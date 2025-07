Inter e Milan negano gli abbonamenti a centinaia di ultras non graditi | cambia la gestione delle curve di San Siro

Inter e Milan fanno un passo deciso verso una gestione più responsabile delle curve di San Siro, respingendo gli abbonamenti di centinaia di ultras considerati “non graditi”. Questa scelta, annunciata dal Corriere della Sera, segna un cambio di rotta importante, puntando a tutelare il rispetto delle regole e la sicurezza. Un gesto forte che mira a ricostruire un ambiente più sano e positivo per tutti i tifosi.

Cambia la gestione delle curve di San Siro. Dopo gli intrecci tra tifo, mafia e criminalità organizzata scoperchiati dall’ inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano, ora Inter e Milan tentano di dare una svolta. E il primo passo, svelato dal Corriere della Sera, è forte: le due società hanno respinto le richieste di rinnovo dell’abbonamento di centinaia di ultras in quanto tifosi “ non graditi ” sulla base dei codici etici siglati dai due club. Lo stop all’ingresso allo stadio è stato deciso unilateralmente dalle società e l’elenco dei “non graditi” potrebbe perfino aumentare. Ma non è l’unica limitazione messa in atto da Inter e Milan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter e Milan negano gli abbonamenti a centinaia di ultras “non graditi”: cambia la gestione delle curve di San Siro

