Sinner-Alcaraz | orario e dove vedere domenica la finale di Wimbledon 2025

Sei emozionato per la storica finale di Wimbledon 2025? Jannik Sinner ha conquistato un posto da protagonista, diventando il primo italiano a raggiungere cinque finali Slam e scrivendo un capitolo indimenticabile nel tennis mondiale. Ma quando e dove guardare questo grande match? Scopri tutte le informazioni sull’orario, il canale e come vivere l’attesa di questa sfida epica domenica a Londra.

Londra, 12 luglio 2025 - Conquistando l'accesso all'atto conclusivo di Wimbledon per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner è diventato il sesto giocatore nell’Era Open a raggiungere quattro finali Slam consecutive, l'undicesimo a ottenere il pass per la finale del singolare maschile in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. nonché l'italiano con più finali Slam nella storia, ossia cinque, superando Nicola Pietrangeli, fermo a quattro. Questi alcuni dei numeri dell'altoatesino dopo la vittoria schiacciante su Nole Djokovic, battuto 6-3, 6-3, 6-4. Impressionante il ruolino di marcia in questa edizione dei Championships dell'azzurro, che - fatta eccezione per il match contro Grigor Dimitrov - non ha concesso neppure un set agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner-Alcaraz: orario e dove vedere domenica la finale di Wimbledon 2025

