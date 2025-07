Puglia protagonista della transizione verde con l' idrogeno

La Puglia si conferma protagonista della transizione verde, abbracciando con entusiasmo l'energia dell'idrogeno. A Bari, nel cuore di questa rivoluzione sostenibile, si è svolta la terza tappa del Tour H2InComune, un'iniziativa che unisce istituzioni, imprese e ricerca per plasmare il futuro energetico del Paese. Un momento di confronto e innovazione che apre nuove prospettive per una regione pronta a guidare il cambiamento.

Bari, 12 lug. (askanews) - Dopo Udine e Milano, ha fatto tappa a Bari il Tour H2InComune, l'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Idrogeno - e RENAEL, per diffondere la cultura dell'idrogeno tra istituzioni, imprese e territori. Nella sede della Camera di Commercio del capoluogo pugliese, la terza tappa ha quindi visto una grande partecipazione di enti pubblici, realtà produttive e mondo della ricerca, in un confronto sul ruolo strategico dell'idrogeno per la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile della regione. Abbiamo parlato con Cristina Maggi, Direttrice di H2IT: "L'Associazione Italiana Idrogeno è l'associazione nazionale che rappresenta le imprese e gli enti che si occupano di idrogeno in Italia.