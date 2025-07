Gaza Israele apre il fuoco sulla folla al centro di aiuti | almeno 27 morti

La tensione tra Gaza e Israele raggiunge un punto critico: mentre i bombardamenti continuano a mietere vittime, la pace sembra ormai sfuggire di mano. Con almeno 27 morti nella recente tragedia al centro di aiuti e un bilancio totale di 60 vittime nelle ultime ore, il rischio di un conflitto irreversibile si fa sempre pi√Ļ concreto. La comunit√† internazionale √® chiamata a intervenire prima che tutto precipiti.

Sono 60 le vittime delle ultime ore per i continui attacchi di Tel Aviv nella Striscia. BBC: "Negoziati di pace sull'orlo del collasso".

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

