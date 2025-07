Aversa arriva la 1ª Biciclettata ad Aversana | sport inclusione e divertimento per tutta la città

Preparatevi a vivere una serata all’insegna di sport, inclusione e divertimento: giovedì 17 luglio alle 21:00, Aversa si trasformerà nella cornice della prima “Biciclettata Aversana”. Un evento gratuito pensato per coinvolgere grandi e piccini, promuovendo il benessere e la condivisione tra cittadini. Un’occasione unica per scoprire le strade della città pedalando insieme e rafforzare il senso di comunità. Non mancare!

Aversa – Giovedì 17 luglio, alle ore 21:00, le strade di Aversa si animeranno con la prima edizione della "Biciclettata Aversana", un'iniziativa gratuita pensata per coinvolgere tutta la cittadinanza in una serata all'insegna dello sport, del benessere e della condivisione. L'evento, fortemente voluto e promosso dal Consigliere Comunale Ivan Giglio, con il pieno sostegno dell'intera

