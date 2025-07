LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu si prende la pole Bulega subito dietro

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si accende con emozioni da cardiopalma! Razgatlioglu conquista la pole, mentre Bulega lo tallona da vicino, promettendo uno spettacolo imperdibile in gara-1. Tra sorpassi e sfide mozzafiato, il quarto d'ora della MotoGP britannica è pronto a regalarci momenti memorabili. Non perdere neanche un secondo: clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni istante di questa emozionante corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.25 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. L’appuntamento per la gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 è alle ore 16.00. 12.22 SarĂ battaglia tra Raz e Bulega giĂ in gara-1? 12.21 Indietro gli altri italiani, sesto Locatelli ottavo Montella, nono Petrucci. 12.19 1:24.827 il tempo del turco, Bulega si ferma a 119 millesimi dalla prima piazza. 12.16 Razgatlioglu si prende la pole position. Secondo Bulega, terzo Alex Lowes. 12.14 Toprak si prende la prima posizione!! 12.14 Occhio a Bulega. 1:24.946 per l’azzurro!!! 12.13 Locatelli si mette in quarta piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu si prende la pole, Bulega subito dietro

In questa notizia si parla di: gran - diretta - bulega - bretagna

LIVE Pro Recco-Brescia 3-3, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: gran gol di Irving! - Segui in diretta l'emozionante sfida tra Pro Recco e Brescia, valida per la A1 di pallanuoto 2025! Dopo un primo quarto avvincente terminato in paritĂ , 3-3, i tuffi in acqua riprendono con grandi aspettative.

https://www.oasport.it/2025/07/superbike-alex-lowes-il-piu-veloce-nella-fp1-di-donington-ma-bulega-e-razgatlioglu-sono-in-scia/ La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna vede Alex Lowes dettare il passo con un solo millesimo su N Vai su Facebook

LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bulega deve cambiare l’inerzia. Alle 12.00 la Superpole; Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari Superpole e gara-1, differita TV8 in chiaro; Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari prove libere, programma, streaming.

Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv Superpole e gara-1 GP Gran Bretagna 2025 Donington (oggi 12 luglio) - 1 GP Gran Bretagna 2025 Donington oggi 12 luglio: orari, cronaca, risultati e classifiche. ilsussidiario.net scrive

Diretta Sbk/ Superbike: Nicolò Bulega primo nella FP2! Gp Gran Bretagna 2025 Donington (oggi 11 luglio) - Diretta Sbk Superbike live streaming video tv: tappa al Gp Gran Bretagna 2025 sul circuito di Donington, Nicolò Bulega è sempre leader. Lo riporta ilsussidiario.net