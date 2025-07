Mediobanca respinge l’Ops di Mps | il duro comunicato

Mediobanca respinge con fermezza l'OPS di MPS, definendola un'operazione "ostile e non concordata". Il consiglio di amministrazione ha espresso un giudizio netto e deciso in un comunicato ufficiale, sottolineando le criticità e le implicazioni negative di questa iniziativa. La partita si fa sempre più complessa: quali saranno le prossime mosse? Resta da capire come evolverà questa intricata vicenda finanziaria.

Lunedì 14 luglio prende il via l’offerta pubblica di scambio (OPS) lanciata dal Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca. L’operazione che si basa su uno scambio di azioni è stato bocciato dal consiglio di amministrazione di Mediobanca. In un documento di 118 pagine, sintetizzato in un comunicato ufficiale, il CdA ha espresso una valutazione fortemente negativa sull’iniziativa. L’operazione viene definita “ ostile e non concordata ” e giudicata “priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti della banca”. Secondo il board dell’istituto milanese, il corrispettivo proposto da Mps sarebbe “non congruo e del tutto inadeguato”, come indicato anche dalle fairness opinion fornite dagli advisor Centerview, Equita e Goldman Sachs. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mediobanca respinge l’Ops di Mps: il duro comunicato

