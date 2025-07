Uccide la cognata alla festa della nipote cosa c' è dietro l' omicidio | le liti le case vicine e le lamentele per i rumori

Un evento drammatico scuote una tranquilla comunità di Fano, dove un omicidio avvenuto durante una festa ha sconvolto tutti. Dietro questa tragedia si cela un intreccio di tensioni, liti e proteste per i rumori delle case vicine. Sandro Spingardi, 70 anni, ora in cella, avrebbe dichiarato: «Non volevo uccidere». Ma cosa si nasconde davvero dietro questa tragica fatalità?

«Non volevo uccidere, non volevo che morissero». Lo avrebbe detto durante l'interrogatorio in caserma dei carabinieri a Fano (Pesaro Urbino) Sandro Spingardi, 70 anni, ora in carcere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Uccide la cognata alla festa della nipote, cosa c'è dietro l'omicidio: le liti, le case vicine e le lamentele per i rumori

In questa notizia si parla di: uccide - cognata - festa - nipote

Uccide la cognata alla festa di compleanno della nipotina: ferita anche la mamma della bimba. Chi è il killer che ha seminato il terrore a Marotta FOTO - Una festa di compleanno si trasforma in un incubo a Marotta, quando un uomo armato irrompe seminando terrore e tragedia tra i bambini e le loro famiglie.

Uccide la cognata alla festa della nipote, cosa c'è dietro l'omicidio: le liti, le case vicine e le lamentele; Marotta, uccide la cognata alla festa di compleanno della nipote; Marotta, anziano spara alla festa di una bimba e uccide la nonna. Forse lo ha fatto per il rumore.

Uccide la cognata alla festa della nipote, cosa c'è dietro l'omicidio: le liti, le case vicine e le lamentele per i rumori - Lo avrebbe detto durante l'interrogatorio in caserma dei carabinieri a Fano (Pesaro Urbino) Sandro Spingardi, 70 anni, ora in ... Come scrive msn.com

Uccide la cognata alla festa della nipote, il killer «ha sparato per il rumore»: l'ipotesi degli inquirenti. Sequestrata la casa - Sarebbero stati futili motivi, forse rumori o schiamazzi, in un contesto di vecchie ruggini, a innescare la lite durante una festa con dei bambini e il folle gesto di Sandro Spingardi, 70 anni, ... Scrive msn.com