Roche e i 700 milioni di effetto moltiplicatore in Italia

In un Italia che guarda al futuro con ambizione e innovazione, il settore biotech si conferma come vero motore di crescita. Roche Italia, protagonista di questa rivoluzione, ha portato all'attenzione un effetto moltiplicatore di 700 milioni, dimostrando come l'investimento in questa area possa generare un impatto economico e sociale senza precedenti. L'evento all'ambasciata svizzera ha rafforzato il ruolo strategico del biotech nel plasmare il domani del nostro Paese, aprendo nuove prospettive di sviluppo e collaborazione.

Roma, 12 lug. (askanews) - In un Paese che punta su competitività e innovazione per costruire il proprio futuro, il settore biotech si conferma un pilastro dell'economia italiana. E Roche Italia ha un ruolo leader in questo settore. All'ambasciata della Svizzera è andato in scena l'evento "Effetto moltiplicatore: il biotech come motore di sviluppo per l'italia" che ha offerto l'occasione per un confronto sul contributo del biotech alla crescita del Paese. Andrea Fortuna, partner di PwC, ha descritto così lo studio di impatto condotto insieme Roche. Abbiamo parlato con Andrea Fortuna, Partner PWC: "Dal punto di vista economico c'è un effetto di moltiplicatori di 2.

