Sport.quotidiano.net - Ascoli, serve subito una reazione. Il Pescara apre una sequenza dura

L’si proietta verso la prossima delicata sfida in casa del. La seconda di due trasferte consecutive (lunedì 17 con avvio alle 20.30) metterà sulla strada della formazione di Cudini un avversario particolarmente complicato che proprio nell’ultimo turno disputato è riuscito a spezzare un digiuno di vittorie che si era prolungato per ben otto giornate. Proprio il match dell’Adriatico aprirà unadi gare tutt’altro che agevoli che vedrà il Picchio vedersela con, Ternana, Perugia e Pineto. Tutte squadre in piena lotta per il vertice della classifica nonché per il consolidamento o il raggiungimento della griglia playoff. La sconfitta di Rimini ha momentaneamente complicato l’opera di risalita della classifica che con l’arrivo del nuovo allenatore sembrava divenuta realmente possibile.