Juventusnews24.com - Pagelle Como Juve: è sempre più Kolo Muani-mania, Di Gregorio mette le mani sui 3 punti VOTI

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2024/25(inviato al Sinigaglia) –: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2024/25Di7.5 – Il marchio sui treloanche lui, con un’elevatissima percentuale di meriti. Salva il risultato su Nico Paz per ben due volte, tenendo a galla lantus nei momenti più delicati della partita.Weah 6 – Recupera un gran pallone e loal servizio di Nico Gonzalez che dà il via all’azione dell’1-0 di. Spinge con costanza sulla fascia: nonè preciso nelle giocate ma è un’arma costante per la fase offensiva bianconera.Gatti 6 – Inizio di secondo tempo horror: Diao e Cutrone lo bruciano in velocità e dalla marcatura in due occasioni e sfiorano il sorpasso.