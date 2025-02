Lettera43.it - Anche per l’intelligence di Seul la Russia ha ritirato le truppe nordcoreane dal Kursk

Leinviate a combattere al fianco dellacontro l’Ucraina potrebbero essere state ritirate dal fronte a causa delle troppe perdite subite. Lo riferiscesudcoreana, spiegando che Mosca avrebbe allontanato i soldati di Pyongyang già da metà gennaio. Alla fine del 2024 erano circa 12 mila i soldati al servizio di Kim Jong-un impegnati nella oblast’ russa di. Lo aveva riportato già il New York Times, citando fonti ucraine e statunitensi. Puntuale era arrivata la smentita del Cremlino.La Corea del Nord non ha mai ammesso il suo coinvolgimento nella guerra contro l’UcrainaSecondo il National Intelligence Service, circa 300 nordcoreani sono stati uccisi e in 2.700 sono rimasti feriti al fronte, per un totale di 3 mila perdite. I soldati del Nord, che non avevano mai preso parte a combattimento prima di essere schierati nel, erano «impreparati alla dura realtà della guerra su terreni sconosciuti e particolarmente vulnerabili ai droni ucraini», riferiscesudcoreana.