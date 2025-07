Furbetti del parcheggio per l’aeroporto | raffica di multe

Furbetti del parcheggio all'aeroporto di Orio al Serio, attenzione! L’amministrazione comunale ha deciso di mettere un freno ai comportamenti scorretti dei turisti che sfruttano il parcheggio dell’Oriocenter per le loro vacanze, lasciando l’auto senza pagare. Con controlli quotidiani e multe salate, la linea dura è ormai in atto. Chi pensa di poter imbrogliare, rischia di spendere di più e di rovinarsi la vacanza...

Linea dura dell’amministrazione comunale di Orio al Serio contro i " furbetti delle vacanze ", ovvero i turisti che, per non pagare una settimana o due di parcheggio all’aeroporto, lasciano l’auto nel parcheggio dell’Oriocenter, riservato alla clientela del centro commerciale, e poi se ne vanno in ferie. Da qualche settimana, però, il Comune ha deciso di effettuare controlli quotidiani e multe altrettanto quotidiane. C’è chi, al rientro dalle vacanze, ne ha trovate sette sul parabrezza della propria vettura: la multa è di 29,40 euro se pagata entro cinque giorni, altrimenti sono 42 euro, quindi c’è chi torna dalle ferie e non riesce nemmeno a usufruire del pagamento in modalità ridotta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furbetti del parcheggio per l’aeroporto: raffica di multe

