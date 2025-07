Val d’Orcia Music Festival Giovani protagonisti della grande kermesse

Preparati a vivere una serata indimenticabile tra musica, allegria e passione per il territorio! Sabato 12 luglio, il Val d’Orcia Music Festival prenderà vita negli affascinanti Horti Leonini di San Quirico d’Orcia, portando giovani talenti e tanta energia. Un evento che unisce comunità e cultura in un’atmosfera magica. Non mancare all’appuntamento che, come già annunciato, sarà l’evento dell’anno in Val d’Orcia, e che promette di lasciare il segno fino alle prime luci dell’alba.

Sorrisi, voglia di rimboccarsi le maniche e tanto amore per il proprio paese. E' la carica del Gruppo Giovani San Quirico d'Orcia, che sabato 12 luglio, dalle 18, esploderà con il Val d'Orcia Music Festival. L'evento dell'anno in Val d'Orcia – come è già stato ribattezzato – è organizzato dal Gruppo Giovani, con il patrocinio del Comune di San Quirico d'Orcia, e si svolgerà in una location unica come gli Horti Leonini. Fino alle 3 di notte, per nove ore non stop di musica e street food, dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, con migliaia di persone da tutta la provincia, turisti, residenti.

