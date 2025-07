Il mezzo secolo del Falea | Più sicurezza nei cantieri

Il mezzo secolo del Falea rappresenta un traguardo storico per la sicurezza nei cantieri edili italiani. Un percorso condiviso con Cna, Confartigianato e i sindacati di settore, che testimonia l’impegno costante nel tutelare i lavoratori e promuovere le migliori pratiche di sicurezza. In occasione di questo importante anniversario, il Fondo ha anche pubblicato "Il mattone che continua a fare la storia", un’edizione rinnovata del volume simbolo del suo impegno.

L'edilcassa Falea ha festeggiato il suo mezzo secolo di vita. Lo ha fatto con tutti i soggetti che hanno deciso la nascita del Fondo assistenza lavoratori edili artigiani: le categorie Cna e Confartigianato, i sindacati di settore Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. Nell'occasione il Falea ha anche pubblicato il volume "Il mattone che continua a fare la storia". È un'edizione aggiornata di quello che fu pubblicato in occasione dei 30 anni. È uno strumento per non dimenticare quanto è stato fatto in mezzo secolo ma è anche uno "strumento di lavoro" per imprenditori e lavoratori. Contiene infatti lo Statuto e l'elenco dei servizi garantiti dal Falea.