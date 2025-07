Il piano dell’Agenda urbana Da San Sisto a Sant’Erminio | la mappa degli interventi

La Giunta regionale di Perugia ha approvato il nuovo piano dell’Agenda urbana, un passo cruciale verso la rigenerazione dei centri storici e delle aree periferiche della città. Con questa mappa degli interventi, si apre una fase di rinnovamento che trasformerà il volto di San Sisto e Sant’Ereminio, portando innovazione e sostenibilità. Un progetto che promette di ridisegnare il futuro urbano in modo sostenibile e coinvolgente, per una Perugia più vivibile e dinamica.

La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente Tommaso Bori, ha approvato il piano dell’ Agenda urbana di Perugia. Bori, illustrando il provvedimento, ha espresso "soddisfazione per un ulteriore passo che porta verso il completamento del percorso legato all’Agenda in Umbria, uno strumento europeo fondamentale che consente di mettere in campo interventi significativi per la rigenerazione urbana dei nostri centri abitati, delle nostre città e del territorio. Con l’approvazione del Piano strategico urbano sostenibile (Psus) di Perugia infatti, raggiungiamo un traguardo importantissimo – ha evidenziato – che ci porta quasi alla fine di un ciclo virtuoso che si concluderà a breve con Spoleto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: piano - agenda - urbana - interventi

Valditara: “Sport in Agenda Sud, Nord e Piano Estate per dare a ogni alunno le stesse opportunità formative” - Il ministero dell'Istruzione promuove lo sport come strumento fondamentale per garantire pari opportunità formative a tutti gli studenti, integrazione nelle Agende Sud e Nord.

Approvata Agenda urbana per Perugia: Bori, "l'Europa offre un'opportunità unica per la rigenerazione delle nostre città" La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta del vicepresidente Tommaso Bori, ha approvato il piano dell'Agenda urbana di Perugia. Bori, Vai su Facebook

Perugia, approvata la nuova Agenda urbana. 15 milioni per la rigenerazione del capoluogo; La Giunta regionale ha approvato l'Agenda urbana per Perugia; Agenda Urbana.

La Giunta regionale ha approvato l'Agenda urbana per Perugia - La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta del vicepresidente Tommaso Bori, ha approvato il piano dell'Agenda urbana di Perugia. Secondo ansa.it

Approvata Agenda urbana per Perugia: Bori, "l'Europa offre un'opportunità unica per la rigenerazione delle nostre città" - La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta del vicepresidente Tommaso Bori, ha approvato il piano dell'Agenda urbana di Perugia. Come scrive umbrianotizieweb.it