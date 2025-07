I maestri del basilico Da Regno Unito e Francia per imparare in Oltrepò

I maestri del basilico provenienti dal Regno Unito e dalla Francia hanno fatto visita a Rivanazzano Terme, nel cuore dell’Oltrepò Pavese, per scoprire i segreti di una coltivazione che rappresenta un vero e proprio modello di eccellenza. Questa iniziativa testimonia l’importanza di condividere tradizioni e innovazioni tra culture diverse, rafforzando la tradizione italiana e il legame con il territorio. Un’occasione unica per valorizzare il nostro patrimonio agricolo e gastronomico, proseguendo un percorso di eccellenza che…

RIVANAZZANO TERME (Pavia) Un’attenzione particolare alla coltivazione del basilico che rappresenta un modello. Per questo alcuni dipendenti delle filiali inglesi e francesi di Saclà, azienda familiare simbolo della tradizione alimentare italiana, fondata ad Asti nel 1939, sono stati in visita all’azienda agricola “ Passadori Fratelli ”, a Rivanazzano Terme. Giunta oggi alla terza generazione, Saclà è da oltre ottant’anni leader, in Italia, nei mercati delle olive, dei conservati vegetali, dei pesti e dei sughi. Con due siti produttivi in Italia e quattro filiali estere (Francia, UK, Germania e USA), Saclà esporta in oltre settanta Paesi ed è da sempre sinonimo di autenticità, passione e genuinità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I “maestri“ del basilico. Da Regno Unito e Francia per imparare in Oltrepò

