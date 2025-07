Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda Mondiali pallanuoto femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di pallanuoto femminile e non vuoi perderti l'emozionante debutto dell'Italia ai Mondiali 2025, scopri subito dove seguire in TV, streaming e gli orari delle gare. La nostra nazionale affronta la Nuova Zelanda domani alle 11:35, un match cruciale per il cammino verso la gloria. Continua a leggere per tutte le informazioni sul programma e le modalità di visione!

I Mondiali 2025 di pallanuoto femminile vedranno iniziare la prima fase a gironi domani, venerdì 11 luglio: il Setterosa del CT Carlo Silipo esordirà nel Girone A contro la  Nuova Zelanda. Il match inizierà alle ore 11.35 italiane. L’esordio contro le neozelandesi sarà importantissimo per l’Italia: si tratta di un match da vincere a tutti i costi, visto l’esito scontato di Australia-Singapore, in modo da andarsi a giocare poi contro le australiane il primato nel girone, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale. Il match tra Italia e Nuova Zelanda, dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile in programma a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD (58), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming

