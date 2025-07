Lo show di un Papa impegnato a far uscire la Chiesa dalla stagione del moralismo

In un mondo in cui i leader spirituali cercano di superare il moralismo rigido, l'eccezionale show di un papa impegnato a rivoluzionare la Chiesa apre una riflessione profonda. Nietzsche, sorprendentemente acuto, suggeriva che Cristo avrebbe dovuto assumersi la colpa, non la punizione. I pagani, con la loro intuizione, potrebbero già intravedere un nuovo spirito di apertura e comprensione. Scopri di più iscrivendoti al nostro contenuto a pagamento.

Nietzsche, che era tutt’altro che uno stupido, scrisse da qualche parte che Cristo si era preso la punizione, invece avrebbe dovuto prendersi la colpa. Ma i pagani possono intuire. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Lo show di un Papa impegnato a far uscire la Chiesa dalla stagione del moralismo

In questa notizia si parla di: show - papa - impegnato - uscire

“Non ci vedo più un caz**, vado a sbattere contro le cose ma ho poteri extrasensoriali. Poi somatizzo, durante la malattia di papa Francesco sono stato 60 giorni come lui”: Antonello Venditti show - Durante un incontro al Salone del Libro di Torino 2025, Antonello Venditti si apre sul suo rapporto con la madre, la malattia e i poteri extrasensoriali che ha scoperto.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli per la bronchite. Domani non reciterà l'Angelus; Le notizie del 23 aprile sulla morte del pontefice; Il nuovo Papa è l’americano Robert Prevost, Leone XIV. Fumata bianca in Conclave.

Lo show di un Papa impegnato a far uscire la Chiesa dalla stagione del moralismo - Due Papi giganteschi, ed è per questo che li abbiamo tanto scrutati, e amati, avevano innestato una controtendenza, che è poi il compito della Chiesa, contraddire il mondo. Scrive ilfoglio.it

Papa all’udienza: “Per uscire dalla pandemia serve una buona ... - 19 risiede in questa virtù, che va declinata attraverso una buona politica e l’impegno responsabile di ogni cittadino per il bene comune. Secondo agensir.it