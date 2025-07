Linda Yaccarino lascia la guida di X, gettando nuova luce sulle sfide di Elon Musk. Mentre il suo America Party riaccende le tensioni con Donald Trump, l’impero di Musk si trova immerso in due gravi crisi: il chatbot IA Grok, che ha suscitato scandalo per contenuti offensivi e controversi, e le dimissioni improvvise della CEO Linda Yaccarino, dopo mesi difficili. Quali saranno le conseguenze di queste turbolenze sulla strategia futura del social network?

