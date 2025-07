Raffica di furti in città | Siamo esasperati

L’onda di furti e vandalismi che sta colpendo Pontedera sta esasperando cittadini e commercianti, minando la serenità e il progresso del territorio. Lorenzo Nuti di Confcommercio non le manda a dire: la situazione è insostenibile e richiede interventi immediati. È il momento di agire, per restituire sicurezza e fiducia a questa comunità vibrante e resiliente.

PONTEDERA "Siamo esasperati. Il clima che si respira è di amarezza e delusione. Non è più sostenibile. Ogni giorno siamo vittime di fenomeni che minano la serenità e la capacità di lavorare. È disarmante. In questo modo si vanificano tutti gli sforzi fatti per promuovere il territorio". Il messaggio di Lorenzo Nuti, presidente di Confcommercio Pontedera è chiaro, severo, coinciso. Arriva dopo un'altra notte di furti e vandalismi nel centro città. "In un momento così difficile, con i consumi in calo e i costi raddoppiati, è fondamentale almeno poter fare impresa in condizioni di sicurezza – dice Nuti –.