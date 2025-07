Cristiano De André al Summer | Ragazzi scrivete con il cuore

Cristiano De André al Summer Festival di Ferrara offre un’occasione unica per vivere la musica con il cuore. Sul palco di piazza Ariostea, il figlio del grande Fabrizio presenta il tour "De André canta De André – Best Of Estate 2025", un viaggio emozionante tra le canzoni più amate del padre, reinterpretate con rispetto e passione autentica. Cosa aspetti? Preparati a lasciarti coinvolgere da un’esperienza musicale indimenticabile che celebra l’eredità di un’icona italiana.

Un viaggio nella musica che scorre dal cuore. Questa sera, al Ferrara Summer Festival in piazza Ariostea, Cristiano De André porta sul palco il tour " De André canta De André – Best Of Estate 2025 " una selezione dei brani più amati del padre, Fabrizio De André. Un’occasione per immergersi nelle sonorità e nelle liriche di uno dei più grandi cantautori italiani, reinterpretate con rispetto e profonda consapevolezza artistica dal figlio. Cosa porterà a Ferrara? "Porto un concerto denso di poesia e buona musica, capace di nutrire l’anima. Sarà uno spettacolo a tutto tondo, con più di 25 canzoni per una durata di circa due ore e quaranta minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cristiano De André al Summer : "Ragazzi, scrivete con il cuore"

In questa notizia si parla di: andré - cristiano - summer - cuore

“Vivere con papà Cristiano De Andrè è stato un incubo. Entrava in casa e avevamo paura, mio fratello tremava chiuso in camera”: l’accusa della figlia Francesca - Francesca De André, ospite a “Storie di donne al bivio” su Rai2, ha condiviso la sua dolorosa esperienza con il padre Cristiano.

? Sabato 28 giugno, ore 17:30, arriva a Parco Prato, THE BREAKFAST CLUB, per il firmacopie del loro libro Il Diario Segreto Viola, Cristiano e Fabio ti aspettano per selfie, sorrisi e dediche con il cuore Ti aspettiamo! Vai su Facebook

Cristiano De André in concerto il 1° settembre a Palazzo Te; Ascolti tv del 27 giugno, Tim Summer Hits o La notte nel cuore; Tim Summer Hits 2025: cantanti, date, programma completo e diretta Rai.