Dalla Statale alla Metropolitana L’ex rettore Franzini presidente di Mm

Dalla statale alla metropolitana, Elio Franzini, ex rettore della Statale, assume il ruolo di presidente di MM Spa, la holding milanese impegnata nel trasporto pubblico e nella rigenerazione urbana. Con una carriera dedicata all’educazione e all’innovazione, ora guiderà una delle realtà più dinamiche di Milano, pronta a trasformare la città attraverso progetti ambiziosi e sostenibili. La sua nomina segna un nuovo capitale di idee per il futuro di Milano, che si prepara a innovare e crescere insieme ai suoi cittadini.

È l’ex rettore della Statale Elio Franzini il nuovo presidente di Metropolitana milanese o Mm spa, la partecipata di Palazzo Marino nata nel 1955 per costruire le metropolitane che si occupa anche del servizio idrico integrato, di gestire le case popolare del Comune, d’ingegneria civile e rigenerazione urbana (scuole, mense, impianti sportivi, cura del verde) sia in Italia che all’estero, conta oltre 1400 dipendenti e oltre 300 milioni di fatturato (con un Ebitda di 74 milioni) nell’ultimo bilancio, e ha avviato l’iter per trasformarsi in società benefit. Il nuovo consiglio di amministrazione di Mm, indicato dal socio unico (il Comune) per il triennio 2025-2028, si è riunito ieri per la prima volta: l’ingegner Francesco Mascolo è stato confermato nel ruolo di amministratore delegato, e l’ex rettore dell’Università degli Studi di Milano Franzini è stato eletto presidente del Cda di cui fanno parte, oltre a loro, i manager Marco Plazzotta - che era già nel board precedente -, Pier Carla Delpiano, a lungo responsabile Comunicazione di Fiera Milano nonché presidente per nove anni della Fondazione Stelline e Maria Chiara Roti, direttrice generale della Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it