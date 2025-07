Black Ball Boogie al Salotto Suggestioni un po’ retrò

Preparatevi a un viaggio musicale unico al Salotto del Jazz di via Mascarella. I Black Ball Boogie, band bolognese dal tocco raffinato, vi trascineranno in un universo sonoro tra rock-jazz, boogie woogie e atmosfere stranianti, arricchite da linee sofisticate e spaziali. Un vero e proprio ‘cadeau’ musicale che promette emozioni intense e suggestive. Non perdete questa serata speciale: l’appuntamento è alle 21,30 per scoprire un jazz italiano dal carattere autentico e coinvolgente.

Siete pronti per uno spaccato di rock-jazz, boogie woogie, con poche elettrificazioni, leggiadre ballad, atmosfere stranianti su pianoforte, contrabbasso, batteria e voci che intessono linee sofisticate e spaziali? È Il ’cadeau’ musicale che scartano stasera dalle 21,30 al Salotto del Jazz di via Mascarella i Black Ball Boogie, band bolognese con un imprinting nitidamente italiano che conta su Manuel Goretti (pianoforte e voce), Luciano Sibona (contrabbasso e voce), Filippo Lambertucci (batteria e voce) e Virginia Piccichè, cantante informale, ma dalle note limpide. A sottolineare la coesione della band gli arrangiamenti, la ricchezza e originalità degli impasti timbrici che celebrano gli Anni ’40 e ’50, reinterpretati in chiave moderna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Black Ball Boogie al Salotto. Suggestioni un po’ retrò

In questa notizia si parla di: boogie - black - ball - salotto

IL SALOTTO ESTIVO / BLACK BALL BOOGIE Vai su Facebook

Black Ball Boogie al Salotto. Suggestioni un po’ retrò; Salotto del Jazz | Luglio e agosto 2025; Salotto del Jazz.

Lecce, concerto dei Black Ball Boogie al Chiostro dei Teatini - Sarà una serata all’insegna dell’energia travolgente e dello spirito senza tempo del rock’n’roll quella di venerdì 25 luglio, quando sul palco del Chiostro dei Teatini si esibiranno i Black ... Come scrive giornaledipuglia.com

Notti jazz e rock’ n’ roll. Musica fra cortili e colli - Nel ’salotto’ irrompe la Black Ball Boogie, in pista anche i Clarinet Madness. Segnala ilrestodelcarlino.it