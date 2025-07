Il clou del No Sound Fest Ecco Fabri Fibra e Lazza

Preparati a vivere due serate indimenticabili al ‘NoSound Fest’, l’evento più atteso dell’estate nel cuore del centro Italia! Domani 11 luglio, Fabri Fibra aprirà le danze con il suo stile unico, seguito da Lazza sabato 12, pronto a infiammare il palco con le sue hit. Un appuntamento imperdibile che richiama giovani da tutto il territorio: e questa è solo l’inizio di un’estate all’insegna della musica e del divertimento.

La stagione numero undici del ‘NoSound fest’ è pronta a partire, saranno Fabri Fibra domani 11 luglio e Lazza sabato 12 luglio a scaldare il pubblico del ‘ Parco della Pace ’ di Servigliano. Il ‘ NoSound Fest ’ è ormai di fatto un appuntamento estivo che richiama un pubblico di giovanissimi da tutto il centro Italia e non solo, il tutto grazie all’intuizione della società ‘Best Eventi’ che organizza i concerti e l’Amministrazione di Servigliano che oltre al fornire lo scenario del ‘Parco della Pace’, divenuto monumento nazionale, gestisce anche sicurezza e accoglienza. Dopo quasi un anno dal suo ultimo singolo ‘In Italia 2024’ e più di due anni dall’ultimo live, Fabri Fibra è tornato sul palco raccontando i suoi 20 anni di carriera e 10 album che hanno trasformato il genere Rap e portandolo ad essere fra quelli più apprezzati a livello nazionale specie fra il pubblico giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il clou del No Sound Fest. Ecco Fabri Fibra e Lazza

In questa notizia si parla di: fest - fabri - fibra - lazza

Radio Studio90 Italia è la radio ufficiale del Catania Summer Fest 2025! In arrivo grandi nomi della musica italiana e internazionale come Sfera Ebbasta, Fabri Fibra, Gianna Nannini, Lazza, Tananai, Ghali, Irama, Brunori Sas, Gigi D’Agostino, Morrissey, Paul Vai su Facebook

Il clou del No Sound Fest. Ecco Fabri Fibra e Lazza; Servigliano si trasforma in capitale della musica: al via il NoSound Fest con Fabri Fibra e Lazza; NoSound Fest 2025: 5 concerti dall’11 al 25 luglio e per il quarto anno c’è.

Fabri Fibra al NoSound Fest 2025: a Servigliano un ritorno atteso da due anni - Il rapper sul palco dopo il successo di “Nuova Scena” e il doppio platino di “Caos” FERMO – «Fabri Fibra è tornato sul palco»: ... Lo riporta ilmartino.it

Fabri Fibra dà il via al tour 2025 con la sua prima volta al Circo Massimo: la scaletta e l’ordine delle canzoni - Primo Circo Massimo per Fabri Fibra (e a settembre il primo Forum a Milano) dopo aver conquistato le classifiche con l'album "Mentre Los Angeles Brucia" ... Riporta deejay.it