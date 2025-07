Etichettificio Dany il caso arriva al ministero

La vicenda dell’etichettificio Dany, che coinvolge 60 lavoratori e rischia di sconvolgere l’economia locale, ha superato i confini aziendali arrivando direttamente al Ministero del Lavoro. La decisione della società di chiudere lo stabilimento ha scatenato una mobilitazione generale tra sindacati, consiglieri regionali e un senatore, tutti uniti nella richiesta di un intervento urgente del governo per tutelare i posti di lavoro e garantire un futuro alla comunità.

Il caso dell'etichettificio Dany arriva in Regione ed anche al ministero del Lavoro. La decisione della società titolare dello stabilimento riccionese che dà lavoro a circa 60 dipendenti non ha fatto storcere il naso solo ai sindacati pronti a battagliare, ma ha anche portato consiglieri regionali e un senatore a sposare la causa dei dipendenti per evitare i licenziamenti. "È estremamente urgente un intervento del governo – spiega il senatore M5s Marco Croatti – ed è per questa ragione che ho presentato oggi in Senato un'interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministro delle Imprese e del Made in Italy".

Etichettificio Dany, Parma (Pd): "Già aperto un canale di monitoraggio con la Regione. Siamo vicini ai lavoratori"

Parma: "Abbiamo già aperto un canale di segnalazione della situazione con l'assessorato al Lavoro e l'assessore Giovanni Paglia, affinché si attivino tutti gli strumenti di monitoraggio"

Riccione, l'ex Etichettificio Dany con 60 lavoratori chiude a fine anno, i sindacati: "La lotta è appena iniziata"

Chiusura ex Etichettificio Dany di Riccione. La politica si mobilita - La politica si mobilità per cercare soluzioni alla critica situazione dell' ex Etichettificio Dany di Riccione, oggi sotto la gestione della All4labels e per il quale si prospetta la chiusura.

Etichettificio, Croatti (M5S): "Presentata un'interrogazione parlamentare. Servono risposte urgenti dal Governo" - È urgente avere risposte, i 60 dipendenti e le loro famiglie devono tornare a guardare al futuro con serenità"