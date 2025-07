Criminalità organizzata Ne parla Burgio

Stasera su Tv9, alle 21.25, il generale Carmelo Burgio svela i segreti della criminalità organizzata e del clan dei Casalesi. In questa intervista esclusiva, l’esperto condivide approfondimenti e analisi di grande impatto, arricchiti dalla sua esperienza come comandante a Caserta. Una serata imperdibile per comprendere meglio le dinamiche sotterranee di una delle realtà criminali più temute d’Italia. Non mancate!

Stasera la rubrica settimanale in onda su Tv9 “Insieme d’estate” a cura di Giancarlo Capecchi ripropone alle 21.25 l’intervista al generale di corpo d’armata dei Carabinieri Carmelo Burgio (nella foto) che ha dedicato un libro di grande interesse alla camorra, al clan dei Casalesi. Burgio, che nel giugno scorso fu ospite del talk show inaugurale degli appuntamenti estivi, è stato comandante provinciale di Caserta per cinque anni in un periodo segnato dalla lotta senza quartiere alla camorra. Le sue parole sono un racconto ricco di dettagli, di esperienze, di storie di colleghi, di atti ufficiali, documenti processuali e cronache giornalistiche, offrendo così una visione profonda e complessa di un impegno che ha cambiato il destino di un’intera provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Criminalità organizzata. Ne parla Burgio

