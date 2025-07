Il re del kitesurf sul lago | Ora sono il suo manager

Il re del kitesurf sul Lago di Como, Lorenzo Casati, torna nella sua terra per un evento esclusivo che farà sognare gli appassionati. Organizzato da Flight Mode, l’azienda fondata dallo stesso Casati e dal brillante Nicholas Baruffaldi, questa demo promette emozioni uniche e innovazioni nel mondo del kitesurf. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: l’onda perfetta ti aspetta proprio qui, sul nostro lago.

Lorenzo Casati, campione del mondo di kitesurf, torna sul "suo" Lago di Como per una demo esclusiva aperta al pubblico. L’evento, imperdibile per gli appassionati, è stato organizzato dalla Flight Mode, l’azienda fondata dallo stesso Casati, classe 2005 comasco di nascita ora trasferitosi a Gran Canaria, e dal giovane tiranese Nicholas Baruffaldi, ex coo di Snowit e inserito da Forbes Italia tra i 30 under 30 più promettenti. Flight Mode è distributore esclusivo di Harlem Kitesurfing per Italia, Spagna e Canarie e promuove una visione del kitesurf autentica, accessibile e sostenibile. Si terrà oggi a mezzogiorno sulla spiaggia di Colico Kite Beach (Pratone). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it