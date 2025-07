Le pagelle di Pier Silvio | Ok Meloni no Ius scholae

Pier Silvio Berlusconi si mostra riflessivo e ambizioso, lasciando intendere che il suo futuro potrebbe riservare sorprese politiche. Pur attuale CEO di Mediaset, la sua riflessione sulla politica apre uno spiraglio intrigante, dimostrando come anche le figure del mondo dello spettacolo possano essere soggette a trasformazioni inaspettate. Sarà interessante seguire se questa possibile discesa in campo prenderà forma nei prossimi anni, aggiungendo un nuovo capitolo alla dinastia familiare.

Governo Meloni promosso, Forza Italia rimandata e Ius Scholae bocciato. E poi dazi, tax credit, comunali di Milano. Pier Silvio Berlusconi è in versione "politico" alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. L'ad di Mfe tiene aperta la porticina a una sua futura discesa in campo: "Ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58 Oggi non ho nessuna intenzione, ma guardando al futuro non escludo che a un certo momento possa dire perché no? Una sfida completamente nuova! Ma è sciocco parlarne oggi", dice incalzato dai cronisti. È quasi il richiamo a una formidabile congiunzione astrale: il compimento del 58esimo anno (di Pier Silvio) cadrà proprio nell'aprile del 2027, quando mancheranno poco più di 6 mesi al voto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le pagelle di Pier Silvio: "Ok Meloni, no Ius scholae"

