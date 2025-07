Groenlandia | terra al bivio | Temo per la loro estinzione Hanno tesori e fanno gola

Nell'estremo cuore della Groenlandia, una terra di contrasti tra ricchezze inesplorate e disperazione diffusa, si svela una realtà affascinante e tragica al tempo stesso. Piergiorgio Casotti, ex manager e appassionato di fotografia, ha trascorso dieci anni in queste terre gelide, osservando da vicino una comunità Inuit alle prese con sfide profonde. La sua narrazione ci porta nel cuore di un bivio cruciale, dove il destino di un popolo si gioca tra speranze e minacce.

Cronache dalla Groenlandia dell'est, racconto di una disperazione corale, sociale, endemica. Piergiorgio Casotti, laureato in Economia, ex manager poi conquistato dalla fotografia, ha vissuto dieci anni in quelle terre di ghiacci i cui abitanti - Inuit - avrebbero tutto per essere felici, dalla natura alle ricchezze minerarie, mentre invece, racconta l'autore, il tasso di suicidi è fra i più alti al mondo, anche fra i più giovani. Casotti presenterà a Zelbio Cult, festival ideato da Armando Besio (il 1 agosto, ingresso libero, ore 21, nel Teatro in Piazza Rimembranza, 1, a Zelbio ) il suo libro Uppa.