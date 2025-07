Dieci anni di Rockin’ 1000 un sogno collettivo diventato kolossal

Da dieci anni, Rockin’ 1000 incarna il potere di un sogno condiviso, trasformandolo in un vero e proprio kolossal collettivo. Quel momento magico all’Ippodromo di Cesena, immortalato da Dave Grohl, rappresenta non solo un ricordo indelebile, ma anche l’essenza di una community che ha rivoluzionato il modo di vivere la musica dal vivo. E questa è solo la partenza di un viaggio che continua a coinvolgere, emozionare e ispirare migliaia di cuori appassionati.

"Che bellissimo, grazie mile". Dieci anni dopo, il video postato sui social da un Dave Grohl entusiasta della Learn to fly suonata all'Ippodromo di Cesena dai protagonisti della prima edizione di Rockin' 1000 per convincere i Foo Fighters a esibirsi in città, rimane ancora oggi (col suo senso d'ammirazione e le sue sgrammaticature cariche d'affetto) il riferimento obbligato di una storia iniziata nel 2015 e cresciuta sulla voglia di stare dalla parte del rock. A parlarne è l'ideatore del progetto Fabio Zaffagnini (foto) nello studio di "Soundcheck", il format musicale disponibile sui siti web e sui social dei nostri giornali, facendo il punto su un'avventura raccontata pure dal docufilm di Anita Rivaroli We are the thousand - L'incredibile storia di Rockin' 1000 (2020) e da lui stesso nel volume Da zero a mille.