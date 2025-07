Pergamena a Tescaroli Scontro tra Ast e ’Il Foglio’

L’assegnazione della pergamena a Luca Tescaroli, procuratore di Prato, ha acceso un vivace scontro tra l’Associazione Stampa Toscana e "Il Foglio". La difesa del sindacato dei giornalisti è ferma: premiare un magistrato che tutela il diritto dei cittadini all’informazione rappresenta un gesto di valore, non un motivo di critica. In un’epoca in cui la libertà di stampa è più che mai sotto attacco, questa decisione assume un significato ancora più profondo e attuale.

L’ Associazione Stampa Toscana difende con forza la decisione di insignire con la pergamena al merito Luca Tescaroli, procuratore di Prato. Il presidente Sandro Bennucci e gli organi dirigenti del sindacato dei giornalisti rispediscono al mittente l’attacco affermando "di aver premiato un magistrato che difende il diritto dei cittadini ad essere informati". L’attacco a cui si riferisce Ast è l’articolo uscito su " Il Foglio ". "Si ringrazia la Direzione de ’Il Foglio’ per l’attacco, professionalmente un po’ smodato, soprattutto nel linguaggio della ’chiusa’ del lungo articolo, ma assolutamente indispensabile per ribadire l’utilità sociale della ’Pergamena’ assegnata al procuratore Luca Tescaroli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pergamena a Tescaroli. Scontro tra Ast e ’Il Foglio’

