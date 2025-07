L' evangelico libertario Milei tra inflazione e religione

L’evangelico libertario Milei si distingue per le sue posizioni audaci e controverse, intrecciando economia e fede in un discorso che sfida i tradizionali approcci. Dal suo richiamo alle prime lezioni di economia nella Genesi fino alle sue opinioni sull’inflazione e sulla religione, il suo pensiero apre spazi di riflessione su come credenze e dinamiche finanziarie si influenzino reciprocamente. Ma cosa ci insegna davvero questa connessione tra spiritualità e mercato?

"Le prime lezioni di economia compaiono nella Genesi. Dio dà ad Abramo, quando si stabilisce a Canaan, due ordini: moltiplicarsi e coltivare la terra", ha detto il presidente dell'Argentina,.

