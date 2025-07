Rissa fuori dalla discoteca finisce con un arresto

Una notte di follia si è trasformata in un arresto a Cesenatico, quando una rissa scoppiata fuori dalla discoteca ha coinvolto i giovani del posto. La situazione si è aggravata all’arrivo della polizia, che ha dovuto intervenire per placare gli animi e garantire la sicurezza pubblica. Tra i protagonisti, un ragazzo di 18 anni ha opposto resistenza, finendo in manette. Un episodio che ribadisce quanto sia importante mantenere il controllo anche nelle serate più movimentate.

Un ragazzo di 18 anni residente a Cesenatico è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto domenica notte, poco prima delle cinque del mattino, quando una pattuglia della polizia ha attraversato i Giardini a Mare ed è stata allertata da alcuni giovani per una presunta rissa che si stava consumando nelle adiacenze della discoteca sul porto canale. L’equipaggio si è precipitato nel luogo segnalato e hanno diviso due giovani che si stavano picchiando. Mentre uno ha iniziato ad allontanarsi, l’altro, in evidente stato di ubriachezza, voleva continuare a provocare il rivale e ha iniziato ad inveire coi poliziotti e a dimenarsi, strappandosi di dosso la maglietta e cercando più volte di liberarsi dal controllo imposto dai poliziotti, spingendo più volte uno degli agenti nel tentativo di raggiungere l’altro ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa fuori dalla discoteca finisce con un arresto

