Vip Master ecco chi ci sarà Licia Colò e Simona Ventura

Milano Marittima si prepara a brillare come ogni estate con l’edizione n.35 del Vip Master, l’evento imperdibile che unisce sport, glamour e solidarietà. Tra star luminose come Licia Colò e Simona Ventura, il torneo di tennis più mondano d’Italia promette scorci di puro spettacolo, emozioni e divertimento. L’ingresso a offerta libera trasforma ogni partita in un gesto di solidarietà, rendendo questa manifestazione un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e del divertimento. Si comincia domani sera!

Milano Marittima si prepara a brillare sotto i riflettori con l'edizione n.35 del Vip Master, l'evento che ogni estate unisce sport, spettacolo e solidarietà. Il torneo di tennis più mondano d'Italia torna a infiammare i campi del Circolo tennis, dove l'ingresso è a offerta libera, con una parata di stelle pronte a sfidarsi tra sorrisi, colpi di racchetta e tanto divertimento. Si comincia domani sera. E sabato si replica. Tra i protagonisti di quest'anno spiccano icone della televisione come Simona Ventura, Licia Colò accompagnata dalla figlia influencer Liala Antonino, e Gianluca Semprini, volto noto di 'Estate in diretta'.

