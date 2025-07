Rogo in appartamento Fumo nel condominio Famiglie evacuate

Un incendio esploso in un appartamento di via Alberto da Giussano ha scatenato il panico nel condominio, con fumo denso che si diffondeva nell’aria e ha costretto alla evacuazione di tutte le famiglie coinvolte. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, affrontando le fiamme e mettendo in sicurezza gli abitanti. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la prontezza e la prevenzione per proteggere le nostre case e i nostri cari.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri in via Alberto da Giussano, dove un incendio divampato in un appartamento ha reso necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco e l' evacuazione di un intero condominio. Il fumo denso, visibile a distanza, ha allertato i residenti e i passanti, che hanno immediatamente contattato i soccorsi. Le fiamme si sono sprigionate all'interno di un'abitazione situata in uno stabile residenziale, per cause ancora in fase di accertamento. In pochi minuti, il rogo ha generato una colonna di fumo che si è propagata rapidamente anche agli altri piani del palazzo, spingendo le autorità a disporre l'evacuazione di dodici nuclei familiari per motivi di sicurezza.

