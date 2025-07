Differenziata ecco l’app Sul cellulare le notifiche su date e conferimenti

Montegiorgio semplifica la gestione dei rifiuti con la nuova app ‘Rieco’, disponibile sul sito ufficiale. Questa innovativa applicazione fornisce notifiche su date e conferimenti, mantenendo i cittadini sempre aggiornati e facilitando un servizio più efficiente. Con funzioni intuitive, permette di consultare in tempo reale il calendario e ricevere promemoria personalizzati, rendendo la differenziata più semplice e sostenibile. Scaricala subito e contribuisci a un ambiente più pulito!

L’amministrazione di Montegiorgio attiva la nuova app ‘Rieco’, per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Da pochissimi giorni la app è scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Montegiorgio, e offre alla popolazione una serie di informazioni e possibilità di accedere in maniera più rapida ai vari servizi. Sarà possibile consultare in tempo reale il calendario per il conferimento dei vari rifiuti, da depositare negli appositi bidoni da lasciare in strada. I cittadini potranno scegliere di essere avvisati la sera con un messaggio direttamente sul telefonino. Per i residenti sarà inoltre possibili ricevere ulteriori informazioni su come differenziare le varie tipologie di rifiuti, in modo da evitare errati conferimenti che possono poi involontariamente ’sabotare’ lo sforzo collettivo di differenziazione in difesa dell’ambiente e del benessere pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Differenziata, ecco l’app. Sul cellulare le notifiche su date e conferimenti

