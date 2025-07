Pianoforte e violino all’Ospitalia La coppia Alogna-Bacchetti suona per il festival Amfiteatrof

Preparati a vivere una serata indimenticabile di musica classica all’Open Air dell’Amfiteatrof di Levanto. Sul palco, il celebre pianista Andrea Bacchetti e il promettente violinista Davide Alogna si esibiranno in un programma ricco di emozioni, passando dal virtuosismo alle melodie più coinvolgenti. Un’occasione unica per scoprire giovani talenti e grandi interpretazioni, proseguendo con successo la trentiquattresima edizione del Levanto Music Festival. Non mancare!

Una serata di pianoforte e violino, classica, con un programma affascinante, impegnativo, vario: con una apprezzatissimo pianista, conosciuto e amato anche a Levanto, Andrea Bacchetti, e una new entry nella rassegna, il giovane violinista Davide Alogna. Prosegue così, dopo l’inaugurazione con il trio jazz, la trentaquattresima edizione del Levanto Music Festival Amfiteatrof. Nel programma del concerto, previsto con ingresso libero, stasera alle 21.30 nell’auditorium dell’Ospitalia del Mare di Levanto, brani di Giuseppe Tartini, Pietro Domenico Paradisi, Ludwig van Beethoven, Niccolò Paganini, Gioacchino Rossini, Edward Elgar, Béla Bartók e Camille Saint-Saëns. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pianoforte e violino all’Ospitalia. La coppia Alogna-Bacchetti suona per il festival Amfiteatrof

In questa notizia si parla di: pianoforte - violino - ospitalia - alogna

Al teatro comunale di Tarquinia il concerto di Brando Maria Medici e Flavia Moretti, tra violino e pianoforte - Lunedì 2 giugno, alle ore 18:30, il teatro "Rossella Falk" di Tarquinia ospiterà il concerto di Brando Maria Medici e Flavia Moretti, un affascinante intreccio tra violino e pianoforte.

Amici liguri, vi aspetto a Levanto! DUO IN CLASSICO – Davide Alogna (violino) & Andrea Bacchetti (pianoforte) Giovedì 10 luglio 2025 – ore 21:30 Auditorium Ospitalia del Mare – Levanto Musiche di Tartini, Pergolesi, Beethoven, Rossini, Saint-Saëns, Vai su Facebook

Pianoforte e violino all’Ospitalia. La coppia Alogna-Bacchetti suona per il festival Amfiteatrof; Secondo concerto del Levanto music Festival Amfiteatrof con Bacchetti e Alogna; Levanto Music Festival 2025, il programma.

Pianoforte e violino all’Ospitalia. La coppia Alogna-Bacchetti suona per il festival Amfiteatrof - In programma brani, tra gli altri, di Beethoven, Paganini, Rossini, Bartòk e Saint- Scrive msn.com

Secondo concerto del Levanto music Festival Amfiteatrof con Bacchetti e Alogna - 30, nell’Auditorium dell’Ospitalia del mare a Levanto, una serata di pianoforte e violino, classica con un programma affascinante, impegnativo, vario: con una apprezzat ... Riporta msn.com