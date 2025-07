Atletica oggi in tv Meeting Nembro 2025 | orari programma streaming ordine delle gare

Oggi, giovedì 10 luglio, il centro sportivo Saletti di Nembro si anima con la 28ma edizione del Meeting internazionale, tappa Challenger del World Athletics Continental Tour. Un evento imperdibile che riunisce atleti di calibro mondiale, tra cui gli azzurri Luca Sito, Vladimir Aceti, Lorenzo Benati e Brayan Lopez. Scopri gli orari, il programma in streaming e l’ordine delle gare per vivere da protagonista questa giornata di pura atletica. Non perdere neanche un minuto di questo spettacolo!

Oggi, giovedì 10 luglio, è in programma la 28ma edizione del Meeting internazionale Città di Nembro, valevole come tappa Challenger del World Athletics Continental Tour. Il centro sportivo Saletti si appresta dunque ad accogliere alcuni atleti di rango internazionale tra cui gli azzurri Luca Sito (primatista italiano dei 400 al debutto stagionale outdoor dopo un lungo stop per infortunio), Vladimir Aceti, Lorenzo Benati e Brayan Lopez. Attesi a Nembro (provincia di Bergamo) anche le staffettiste italiane della 4×400 Ilaria Accame e Rebecca Borga, la finalista olimpica di salto con l’asta Elisa Molinarolo, le ostacoliste Elisa Di Lazzaro, Veronica Besana e la giovane promessa Alessia Succo oltre allo sprinter Filippo Randazzo e alle mezzofondiste Elisa Palmero, Federica Del Buono, Gaia Colli e Nicole Reina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Meeting Nembro 2025: orari, programma, streaming, ordine delle gare

In questa notizia si parla di: nembro - meeting - programma - atletica

Atletica, torna il Meeting Città di Nembro: in pista Luca Sito - L’attesa è finita: torna a Nembro il prestigioso Meeting internazionale di atletica, giovedì 24 presso il centro sportivo Saletti.

Il mezzofondista norvegese sarà al via dei 5000 metri in programma nella serata di giovedì 10 luglio al Campo Saletti di Nembro. #ingebrigsten #5000metri #meetinginternazionalecittàdinembro #nembro #atleticaleggera #athletics #atletica #TerzoTempoSpor Vai su Facebook

Meeting di Nembro con il rientro di Sito; Atletica, giovedì 10 luglio torna il Meeting Internazionale Città di Nembro; Meeting Internazionale Città di Nembro: Henrik Ingebrigsten infiamma l’edizione 2025.

Nembro si prepara alla notte di stelle: grandi nomi al Meeting internazionale - Quindici gare tra corse, salti e lanci, atleti da 36 paesi, un appeal mai così internazionale nelle precedenti 27 nazioni. Secondo ecodibergamo.it

Meeting di Nembro con il rientro di Sito - 30 si rinnoverà al centro sportivo Saletti di Nembro (Bergamo) il tradizionale “rito” estivo con la grande atletica leggera: il 28esimo Meeting internazionale Città di Nembro, prova C ... Segnala fidal.it