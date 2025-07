Musica in Piazza della Repubblica Sabato ecco i migliori ballerini

Preparati a vivere una serata indimenticabile sotto le stelle, dove musica, danza e passione si fonderanno in un’unica grande festa nel cuore della vallata del Santerno. Sabato a Castel del Rio, i migliori ballerini di danza sportiva si sfideranno in un’esplosione di energia e talento, regalando emozioni che resteranno nel cuore di tutti. Non mancate, perché questa è un’occasione da non perdere per lasciarsi coinvolgere dall’arte del movimento e della musica in piazza della Repubblica!

Nel programma degli eventi estivi della vallata del Santerno c'è posto anche per la grande danza sportiva. L'anticipazione è di quelle grosse perché i più grandi campioni della specialità si daranno appuntamento a Castel del Rio sabato. Il cartellone è ancora in corso di definizione ma le prime indiscrezioni delineano un appuntamento senza precedenti in collina: "Una serata che promette energia, bellezza, arte e tanta emozione – svelano in anteprima i maestri Giuseppe de Bari e Milena Pedretti della scuola Emotion Dance da tempo di casa anche in terra alidosiana –. Piazza della Repubblica si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per ospitare lo show dal titolo 'Lo Spettacolo di Danza Sportiva' targato Èlite Dance Sport Company.

