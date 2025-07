Lavori in corso a forza 6 La mappa delle grandi opere al rush finale di legislatura

A Arezzo, il panorama delle grandi opere si avvicina al rush finale, segnando un capitolo cruciale della legislatura. Da via Filzi, ormai non più un cantiere, a un mosaico complesso di interventi dal valore di quasi 60 milioni di euro, ogni progetto rappresenta un passo avanti verso il futuro della città . Tra fondi Pnrr, risorse comunali e regionali, la trasformazione di Arezzo si intreccia tra ambizioni e realizzazioni concrete. Il progetto più atteso? La scuola CesaIpino, simbolo di rinnovamento e speranza.

di Gaia Papi AREZZO Da una parte il cantiere, non più cantiere, di via Filzi. Dall’altra un mosaico complesso di opere in divenire, il cui valore complessivo sfiora i 60 milioni di euro, che interessa ogni angolo della città e si intreccia con fondi Pnrr (per un valore di 35mila euro), risorse comunali, contributi regionali e progettazioni ambiziose. "Il cantiere più importante, per portata educativa e simbolica, è quello della scuola CesaIpino, in pieno centro" ha spiegato l’assessore Alessandro Casi. I lavori, iniziati a luglio 2024 con demolizione e ricostruzione dell’edificio originale (chiuso dal 2017 per problemi statici), dovrebbero concludersi a maggio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in corso a forza 6. La mappa delle grandi opere al rush finale di legislatura

